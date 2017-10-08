رئيس وزراء إسبانيا يقول إنه قد يستخدم الصلاحيات الدستورية لمنع استقلال كتالونيا

قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في مقابلة مع صحيفة الباييس يوم السبت إن الحكومة الإسبانية قد تستخدم الصلاحيات الدستورية لتعليق الحكم الذاتي في كتالونيا ومنع استقلال الإقليم عن إسبانيا.

وبسؤاله عما إذا كان مستعدا لاستخدام المادة 155 في الدستور والتي تمكنه من إقالة حكومة الإقليم والدعوة لانتخابات محلية جديدة قال راخوي ”لا أستبعد أي شيء في إطار القانون… بطريقة مثالية ليس من الضروري تنفيذ حلول مبالغ فيها لكن كي لا يحدث ذلك يجب أن تتغير الأمور“.

وقال راخوي إنه يخطط لترك أربعة آلاف شرطي إضافي أرسلتهم الحكومة إلى كتالونيا في أول أكتوبر لحين انتهاء الأزمة.