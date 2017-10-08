الأحد , أكتوبر 8 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / Non classé / رئيس وزراء إسبانيا يقول إنه قد يستخدم الصلاحيات الدستورية لمنع استقلال كتالونيا

رئيس وزراء إسبانيا يقول إنه قد يستخدم الصلاحيات الدستورية لمنع استقلال كتالونيا

yassin bouras 8 أكتوبر 2017 Non classé, الحدث, العالم اضف تعليق 27 زيارة

قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في مقابلة مع صحيفة الباييس يوم السبت إن الحكومة الإسبانية قد تستخدم الصلاحيات الدستورية لتعليق الحكم الذاتي في كتالونيا ومنع استقلال الإقليم عن إسبانيا.

وبسؤاله عما إذا كان مستعدا لاستخدام المادة 155 في الدستور والتي تمكنه من إقالة حكومة الإقليم والدعوة لانتخابات محلية جديدة قال راخويلا أستبعد أي شيء في إطار القانونبطريقة مثالية ليس من الضروري تنفيذ حلول مبالغ فيها لكن كي لا يحدث ذلك يجب أن تتغير الأمور“.

وقال راخوي إنه يخطط لترك أربعة آلاف شرطي إضافي أرسلتهم الحكومة إلى كتالونيا في أول أكتوبر لحين انتهاء الأزمة.

الوسوم

عن yassin bouras

شاهد أيضاً

ممثلة بالمجلس الشعبي الوطني:
الجزائر في اجتماع مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super