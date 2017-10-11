رئيس وزراء إسبانيا يطالب حكومة كتالونيا بتوضيح رسمي حول إعلان الاستقلال

أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أن حكومته اتفقت على توجيه استفسار رسمي حول الموقف من إعلان الاستقلال.

وقال راخوي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، عقب انتهاء اجتماع الحكومة:

يجب أن نكون واضحين في مواجهة الغموض الذي صدر أمس عن زعيم كتالونيا”، مضيفًا: “الحكومة اتفقت على توجيه استفسار رسمي للإقليم إذا ما كانوا أعلنوا الاستقلال أم لا.

وتابع راخوي أن “الحكومة الإسبانية تريد تجنب حالة الضياع والاشتباه التي سببتها الحكومة في كتالونيا”، مؤكدًا: “نطلب الوضوح بشأن هذه المسألة المهمة لكي نعرف كي سنتصرف بالمادة 155 من الدستور”.

وكان رئيس إقليم كتالونيا، كارلز بوغديمونت، أعلن أمس الثلاثاء 10 أكتوبر، عن استقلال الإقليم رسميا عن إسبانيا.