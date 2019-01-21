رئيس معهد الشارقة للتراث يكرم المشاركين في ختام أسبوع التراث الجزائري

كرّم الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، الوفد الجزائري المشارك في أنشطة أسبوع التراث الجزائري، بعد أن استمرت فعالياته على مدار 5 أيام، في مركز فعاليات التراث الثقافي “البيت الغربي”، حسب ماتداولته مواقع إعلامية إماراتية.

واختتمت فعاليات أسبوع التراث الجزائري، في دبا الحصن، حيث تم تكريم الوفد الجزائري المشارك في أنشطة الأسبوع، الذي لاقى تفاعلاً حيوياً لافتاً، وإقبالاً كبيراً من الزوار وعشاق التراث، الذين توافدوا بشغف ومحبة على البرامج والأنشطة، التي عكست الكثير من تفاصيل وعناصر التراث الجزائري، وذلك ضمن برنامج “أسابيع التراث العالمي”، الذي ينظمه المعهد، تحت شعار “تراث العالم في الشارقة”، والتي استمرت فعالياته على مدار 5 أيام، في الفترة من 15 حتى 19 يناير الجاري، في مركز فعاليات التراث الثقافي “البيت الغربي”.

ص ك