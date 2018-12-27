رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح يستقبل نايني تور سفير مالي بالجزائر

استقبل رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح اليوم الخميس بالجزائر العاصمة سفير جمهورية مالي نايني تور الذي أدّى له زيارة وداع عـلى إثر انتهاء مهامه، حسب ما اورده بيان للمجلس.

ووفق ذات البيان، فان اللقاء تمحور حول العلاقات الثنائية تناول على الخصوص التعاون المتواصل الذي يطبعها في شتى المجالاتي وتأكيد إرادة البلدين بالمضي في هذا المنحى عبر الحوار والتشاور الدائم.

وقدّم السفير المالي خلال هذا اللقاء عرضا حول الوضع في بلاده مشيدا بالدور الهام الذي تقوم به الجزائر من أجل تثبيت الاستقرار في مالي كما تبادل الجانبان وجهـات النظر حول الوضع العام والـتحديات الراهنة في المنطقة.