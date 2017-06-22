رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير فرنسا بالجزائر

استقبل رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح يوم امس الأربعاء بمقر المجلس سفير فرنسا بالجزائر السيد برنار إيمي الذي أدى له زيارة مجاملة على إثر انتهاء مهامه بالجزائر، حسبما أفاد به بيان للمجلس.

وكان اللقاء -حسب ذات المصدر- فرصة استعرض خلالها الطرفان العلاقات الثنائية والديناميكية التي تطبعها كما تم بالمناسبة التطرق للتعاون المتعدد الأشكال لاسيما في الجانب البرلماني حيث أعرب الطرفان عن ارتياحهما للمستوى الذي بلغه هذا التعاون من خلال تجسيد مضمون اتفاق التعاون بين مجلس الأمة ومجلس الشيوخ الفرنسي عبر الحوار وتبادل الخبرات والزيارات.