في ظل اهتمام عديد الأندية بــ "بياتيك": رئيس جنوى: ” لن يرحل أحد حتى شهر جانفي المقبل”

قال رئيس جنوى في تصريحات لراديو صقلية:”لن يرحل أحد حتى شهر يونيو المقبل، لا بياتيك ولا جاستون راميريز ولا كريستيان كوامي، لا يوجد عروض رسمية ولن نترك أحد حتى ينتهي الموسم”.

وأكمل:”نريد تدعيم الفريق بصفقات من العيار الثقيل وعلى وجه الخصوص بلاعبين إثنين في خط الوسط لأن لدينا نقص في هذا المركز، نحن في مفاوضات مع ستيفان ستورارو ونريد ضم رادي كرونيتش من إيمبولي، سنرى ما يمكن فعله في الأيام المقبلة”.

وترغب كل من أندية تشيلسي و جوفنتوس ونابولي في ضم المهاجم البولندي صاحب الـ23 عاما والذي يقدم موسم مميز حتى الآن بتسجيله 13 هدف في 19 لقاء وهو ثاني هدافي الكالتشيو حاليا بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ياسين.س