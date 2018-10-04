ناقش رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي بالجزائر ،جون أورورك مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي موضوع التعاون الجزائري الأوروبي في شتى الميادين وسبل تعميقها وإثرائها وتعزيزها والارتقاء بها لمستوى أفضل، لاسيما في إطار التعاون المسمى الأولويات المشتركة للشراكة المتفق عليه بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سنة 2015 تطبيقا لإتفاق الشراكة الذي يربطهما منذ 2005.

حل أمس رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي بالجزائر ،جون أورورك، في زيارة مجاملة بمقر حزب التجمع الوطني الديمقراطي وإستقبل شهاب صديق ، عضو المكتب الوطني، المكلف بالعلاقات الخارجية ،والإتصال والناطق الرسمي للحزب السفير جون أورورك بالمقر المركزي للحزب ، بطلب من هذا الأخير الذي كان مرفوقا ستيفان مشاتي (stephan MACHATI) وزير مستشار رئيس القسم السياسي،وحضر اللقاء عبد الله بوصبع، مسؤول الأمانة العامة للحزب فيما غاب الامين العام أحمد أويحيى.

وتطرق الطرفان الى مواقف كل منهما فيما يتعلق بالقضايا الدولية الراهنة ، وكذا وجهات نظر كليهما حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بين الجزائر واللإتحاد الأوروبي والمؤسسات التابعة له (الحوار السياسي-ترقية الحقوق الأساسية – التنمية الأجتماعية والاقتصادية والبيئيةوالتنمية المستدامة الحوار الاستراتيجي والأمني والبعد الانساني المتعلق بالهجرة وتنقل الأشخاص والسياسة الأوروبية للجوار )

وكان اللقاء أيضا فرصة، للحديث عن الانشغالات ذات الصلة بالتعاون الجزائري الأوروبي في شتى الميادين، وسبل تعميقها واثرائها وتعزيزها والارتقاء بها لمستوى أفضل، لاسيما في إطار التعاون المسمى الأولويات المشتركة للشراكة المتفق عليه بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سنة 2015 تطبيقا لإتفاق الشراكة الذي يربطهما منذ 2005.

رزاقي.جميلة