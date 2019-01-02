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رئيس الوزراء الاسباني يرشح فرنسياً من أصل جزائري على لائحة الانتخابات الأوروبية

Rafika Maariche 2 يناير 2019 العالم اضف تعليق 71 زيارة

 

كشف رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز عن مفاجأة ترشيح المفكّر السياسي الفرنسي المنحدّر من أصل جزائري وهو “سامي نعير” في المواقع الأولى على لائحة انتخابات البرلمان الأوروبي في شهر ماي المقبل.

 وأفاد مصدر مسؤول في رئاسة الحكومة الإسبانية أن نعير قبل العرض الشخصي الذي قدّمه له سانشيز، ليكون في عداد الأسماء الأولى على اللائحة التي يرجَّح أن يرأسها وزير الخارجية جوزيب بورّيل الذي سبق له أن رأس البرلمان الأوروبي .

وكان ” نعير” قد تعاون، كخبير في شؤون الهجرة، مع سانشيز عندما كان هذا الأخير أميناً عاماً للحزب الاشتراكي.

ويعتبر نعير من الوجوه التقدميّة البارزة في المشهد الأوروبي، وهو صاحب نظرية “النمو المشترك” كأساس لمعالجة أزمة الهجرة على الأمد الطويل في أوروبا.

ومن المنتظر أن يكون ترتيبه الثالث أو الخامس على لائحة الحزب الاشتراكي في حال ترأسها وزير الخارجية بورّيل، أو في المرتبة الثانية إذا تقرر أن ترأسها امرأة .

ويعرف عن سامي نعير المولود بتلمسان عام 1946، أنه حائز على دكتوراه في الفلسفة السياسية ودكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية من جامعة السوربون الباريسية، ويدرّس العلوم السياسية في جامعة باريس السابعة منذ العام 1970.

وكان مستشاراً مقرّباً من رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق ليونيل جوسبان، ونائباً في البرلمان الأوروبي عن الحركة الجمهورية الفرنسية من 1999 إلى 2004. .

 

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