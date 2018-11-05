رئيس الوزراء الإيطالي يصل الجزائر.. وملفات التعاون الاقتصادي، الهجرة والأزمة الليبية على رأس الأولويات

انتقل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى الجزائر، بعد الزيارة الأخيرة التي قادته إلى الجارة الشرقية تونس، والاتصال الهاتفي الذي جمعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتباحث حول قمة باليرمو حول ليبيا التي تعمل روما على إنجاحها بمختلف الطرق وبحشد دول الجوار وعلى رأسهم الجزائر.

قام رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي اليوم الإثنين، في زيارة عمل وصداقة إلى الجزائر، وهذا بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول، أحمد أويحيى، وعدد من أعضاء الحكومة.

وقالت وسائل إعلام من البلدين أن رئيس الوزراء الإيطالي سيبحث مع المسؤولين الجزائريين التعاون الإقتصادي إلى جانب ملفات راهنة في مقدمتها الأزمة الليبية بحكم رابط الجوار للبلدين مع طرابلس فضلا عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تؤرق الحكومتين.

وذكرت الإذاعة الجزائرية تعليقا على الزيارة أنه “من المرتقب أن تشكل العديد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك محور المبادلات بين الطرفين خلال هذه الزيارة منها مكافحة الإرهاب العابر للأوطان والهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى الوضع السائد في ليبيا”.

وأضافت “تدعم الجزائر الحل السياسي والحوار الشامل بين الأطراف الليبية في ظل احترام الوحدة والسيادة والسلامة الترابية لليبيا وتشاطر إيطاليا هذا التصور”.

وتعرف العلاقات الجزائرية الإيطالية وضعا استثنائيا مقارنة بالدول الأخرى، حيث أن إيطاليا كانت من الدول الأوروبية القليلة التي وقفت إلى جانب الجزائر في عز أزمتها الأمنية، وواصلت التعامل مع الحكومات الجزائرية بنفس الوتيرة التي كانت من قبل.

إسلام.ك