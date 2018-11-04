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رئيس الوزراء الإيطالي غدا الإثنين في الجزائر

islam kaab 4 نوفمبر 2018 الحدث اضف تعليق 83 زيارة

يقوم رئيس مجلس الوزراء لجمهورية إيطاليا، جوزيبي كونتي بزيارة عمل وصداقة غدا الاثنين، إلى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حسبما أفاد به اليوم الأحد، بيان لرئاسة  الجمهورية.

وأوضح البيان أن “هذه الزيارة تندرج في إطار ترقية الحوار السياسي رفيع  المستوى بين الجزائر وإيطاليا اللتان تربطهما معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بالجزائر العاصمة في 27 يناير 2003 من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الإيطالي”.

وأضاف ذات المصدر أن الجزائر وإيطاليا ستغتنمان فرصة هذا اللقاء “لتبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك على المستوى المتوسطي والمغاربي وفي منطقة الساحل”.

إ.ك

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