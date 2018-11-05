يقوم رئيس مجلس الوزراء لجمهورية إيطاليا، جوزيبي كونتي بزيارة عمل وصداقة غدا الاثنين، إلى الجزائر بدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حسبما أفاد به اليوم الأحد، بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح البيان أن “هذه الزيارة تندرج في إطار ترقية الحوار السياسي رفيع المستوى بين الجزائر وإيطاليا اللتان تربطهما معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بالجزائر العاصمة في 27 يناير 2003 من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الإيطالي”.

وأضاف ذات المصدر أن الجزائر وإيطاليا ستغتنمان فرصة هذا اللقاء “لتبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك على المستوى المتوسطي والمغاربي وفي منطقة الساحل”.

ومن المقرر، أن تكون زيارة رئيس الوزراء الإيطالي للجزائر وفق مراقبين “مناسبة للدعوة إلى توفير الظروف الموضوعية المطلوبة للخروج من الأزمة الليبية” والبحث عن دعم دبلوماسي من طرف الجزائر التي تعتبر من أبرز دول الجوار التي تعمل على إنهاء الأزمة الليبية بالطرق السلمية، خصوصا أن المؤتمر المقام في إيطاليا سيجمع قادة من عدة دول بما في ذلك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، وممثل بارز من الولايات المتحدة، وشخصيات بارزة أخرى.

إسلام.ك