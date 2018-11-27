ابدى رئيس المنظمة العالمية لأرباب العمل ايرول كيرسيبي استعداد الهيئة الدولية تقديم الدعم الضروري للجزائر ومن خلال تجنيد القدرات المتاحة لتطوير النسيج الاقتصادي، مشددا على التطور الاقتصادي الفاعل يمر عبر تعزيز النسيج المؤسساتي من أجل بناء اقتصاد منتج و تنافسي و مستدام, مؤكدا استعداد هيأته لدعم منظمات ارباب العمل الجزائرية في هذا الصدد و التكفل بإشكالية بطالة الشباب.

و أشار المسؤول الأول للهيئة الدولية التي تمثل اكثر من 143 منظمة أرباب عمل في ندوة صحفية مشتركة مع سعيدة نغزة بفندق الشيراطون على ان العديد من التحديات تواجه الجزائر والمنظومة الاقتصادية المؤطرة للمؤسسات و الداعمة للاستثمارات و المنتجة للثروة ، ليشدد على أنّ أهم الحلول و البدائل المتاحة لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية تكمن في وضع نسيج اقتصادي يقوم بالدرجة الأولى على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص،و ترقية و دعم القطاع الخاص المنتج

في نفس السياق، شدد ايرول بمناسبة زيارته للجزائر التي دامت يومين بدعوة من رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة، على أنّ مستقبل الجزائر يرتكز على الاهتمام بالمؤسسات الاقتصادية، ويفترض تبعا لذلك بعث ديناميكية قوية لتشجيع هذا النوع من المؤسسات والأنشطة الاقتصادي لمواجهة مشكلة البطالة وتحقيق التوازنات المطلوبة لترقية الاقتصاد ، فضلا عن فتح حقيقي للحوار الاجتماعي لتجاوز كل اللاختلافات المحتمل وقوعها.

وأعاد إيرول كيريسيي، في السياق ذاته، بأنّ المنظمة العالمية لأرباب العمل مستعدة لتقديم المساعدة للجزائر وللكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، التي قال أنها تقوم بدور مهم في هذا المجال، في إطار جمع مختلف الفعاليات الوطنية الناشطة، والمؤسسات الموجودة في مختلف ولايات الوطن، من أجل اقامة نسيج اقتصادي حقيقي يسمح من خلق القيمة المضافة والمساهمة في توفير مناصب العمل،مشيدا بالدور الذي تقوم به الكنفدرالية الجزائرية للمؤسسات الجزائرية لترقية المستوى الاقتصادي ، و مشددا على أن المنظمة على استعداد لتقديم الدعم الضروري للجزائر التي تبقى طرفا فاعلا في المنظمة العالمية للشغل .

سعيدة نغزة تشدد على دور المؤسسات الاقتصادية

من جانبها أكدت رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سعيدة نغزة، على دور المؤسسات الاقتصادية الخاصة في النهوض بالجزائر والخروج من التبعية لقطاع الريع النفطي، لاسيما في ظل الأزمة الحالية التي تجعل الجزائر عرضة للتأرجح كلما تراجعت بورصة البترول في السوق الدولية، وشددت على أنّ الوقت الراهن يحتج فيه الاقتصاد الوطني لاستثمار حقيقي، من شأنه اعتماد التنوع المطلوب. وأشارت نغزة، في سياق ذي صلة، إلى أنّ الكنفدرالية تحمل نفس الأهداف والمبادئ للمنظمة الدولية لأرباب العمل، لاسيما في المجالات ذات العلاقة بترقية دور المرأة في عالم المقاولاتية ومساعدة الشباب في اقتحام عالم الشغل.

أشارت رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية, سعيدة نغزة في كلمتها بهذه المناسبة إلى اهمية التعاون في مجال ترقية المرأة في عالم المؤسسات و دعم الشباب لولوج عالم الشغل.

بالمقابل ركّز مدير مكتب المنظمة العالمية للعمل لدول المغرب العربي بالجزائر، محمد علي الدياحي، على الامكانيات التي تتوفر عليها الجزائر للبروز كقوة اقتصادية في المنطقة المغاربية وشمال إفريقيا بشكل عام، مشيرا إلى الاتساع الجغرافي وتوفر لموارد والامكانيات الطاقوية واليد العاملة ذات الكفاءة، على الرغم من أنه أكد على وجود العديد من التحديات ينبغي الوقوف أمامها لمواجهة أزمة البطالة، التي قال إنها منتشرة في أوساط الشباب خاصة، فضلا عن وجود مشكلة السوق الموازية، التي تجعل من تطبيق كل الاصلاحات الممكنة صعبة التجسيد.

عمر ح