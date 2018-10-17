يحل رئيس المنظمة العالمية لأرباب العمل “أيرول كيرسيبي” بالجزائر يومي 24 و25 نوفمبر المقبل، بمبادرة من الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية برئاسة سعيدة نغزة، وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس أكبر وأهم هيئة تجمع منظمات أرباب العمل على المستوى الدولي، حيث ينتظر أن يكون له لقاءات مع الطاقم الحكومي، فضلا عن نشاطات أخرى.

وتعد الزيارة ذات أهمية بالغة لكون رئيس المنظمة من أبرز تنظيمات أرباب العمل، كما انها تكتسي بعدا هاما ، على اعتبار أن الهيئة الدولية تمثل إطارا جامعا لأرباب المؤسسات على المستوى الدولي. ويعتبر “ايرول كيرسيبي ” الذي انتخب على رأس المنظمة في 4 جوان 2017 ، مديرا عاما للمجمع الصيدلاني سانتا فارماسوتيكل، كما أنه عضو في مجلس ادارة الكنفدرالية التركية لجمعيات أرباب العمل “تيسك”، وبصفته رئيسا لجمعية العلاقات الخارجية للكنفدرالية التركية ، فان ايرول يمثل أيضا أرباب العمل الأتراك على المستوى الدولي بما في ذلك مجموعة دول العشرين. أما المنظمة العالمية لأرباب العمل، فان تأسست عام1920 وتهدف الهيئة الدولية إلى حماية مصالح أرباب العمل ورؤساء المؤسسات عبر العالم وفي إطار المنظمة العالمية للشغل.

و تشكل المنظمة العالمية أوسع شبكة عالمية ممثلة للقطاع الخاص ،وتضم أكثر من 150 منظمة لأرباب العمل ومؤسسات وطنية،ومنذ 100 سنة ، تعتبر المنظمة العالمية لأرباب العمل فضاءا للنقاش و الحوار حول السياسة الاقتصادية و الاجتماعية في إطار المنظمة العالمية للشغل، وفي إطارها الخاص ،اذ تعد الممثلة الوحيدة للمؤسسة لدى مجموعة العشرين ،ونالت الهيئة اعترافا ،ومقرها جنيف ،حيث تعكف على حماية و ترقية مصالح المؤسسة على المستوى الدولي،وكما ترتبط بأبرز وكالات منظمة الأمم المتحدة .

فضلا عن ذلك تساهم المنظمة في إرساء علاقات شراكة و تبادل الخبرات ما بين منظمات أرباب العمل وممثلي المؤسسات ،فضلا عن توفير نقاشات متعددة الأطراف، و تضع زيارة رئيس المنظمة على المحك السلطات العمومية الجزائرية لاسيما الحكومة ،حيث ينتظر أن تطرح العديد من المسائل المتصلة بدور المؤسسات الخاصة و أرباب العمل،فضلا عن مسارات التعاون و الشراكة ،و ينتظر بمبادرة من الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية أن يقوم أيضا الرقم الاول لمنظمة أرباب العمل الايطالية و إحدى أقدم و أهم المنظمات الأوروبية “كونفدوستريا “CONFIDUSTRIA فينجانزو بوتشيا التي تضم أكثر من 110 ألف مؤسسة.

عمر ح