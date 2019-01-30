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رئيس المجلس الإسلامي الأعلى يشارك في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية بالإمارات في فبراير القادم

islam kaab 30 يناير 2019 الوطني اضف تعليق 57 زيارة

يشارك رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عبد الله غلام الله بدعوة من الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين الدكتور سلطان فيصل الرميثي في المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية المزمع عقده خلال الفترة الممتدة ما بين 3 و4 فبراير 2019 بالإمارات العربية المتحدة، حسب ما افاد به يوم الأربعاء بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى سيلقي خلال هذا المؤتمر محاضرة يعرض فيها “جهود الجزائر ورصيدها التاريخي في نشر التسامح والتعايش واستعراض تجربتها في مواجهة التطرف عبر المصالحة الوطنية التي توجت بالاعتراف العالمي عبر الأمم المتحدة بريادة الجزائر في احلال التعايش ونشر السلم وترسيخ المصالحة من خلال اليوم العالمي للعيش معا في سلام “.
وذكر البيان بالمناسبة أن المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية سيتناول ثلاثة محاور رئيسية من بينها منطلقات الأخوة الإنسانية والمسؤولية المشتركة لتحقيق الأخوة والتحديات والفرص التي تواجه التعايش السلمي وآليات مواجهة التطرف .

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