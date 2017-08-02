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رئيس الجمهورية يهنئ رئيسة الكونفدرالية السويسرية

بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني :
رئيس الجمهورية يهنئ رئيسة الكونفدرالية السويسرية

eldjazair 1 أغسطس 2017 الحدث اضف تعليق 21 زيارة

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وجه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة إلى رئيسة الكونفدرالية السويسرية السيدة دوريس لوتار بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني اكد فيها استعداده للعمل معها على” ترقية وتطوير علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين”.
وجاء في برقية الرئيس :”يطيب لي والكونفدرالية السويسرية تحتفل بعيدها الوطني أن أتوجه إليك باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي بتهانينا الخالصة مقرونة بتمنياتي لك بموفور الصحة والسعادة وبالرقي والرفاه للشعب السويسري الصديق”.
واسترد بالمناسبة قائلا :”هذا وأغتنم هذه السانحة السعيدة لأؤكد لك استعدادي للعمل معك على ترقية وتطوير علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلدينا”.
ق.و

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