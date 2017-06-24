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رئيس الجمهورية يقرر إعادة البكالوريا للتلاميذ المقصيين

nesrine mahfouf 23 يونيو 2017 الحدث تعليق واحد 511 زيارة

قرر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اعادة دورة ثانية للتلاميذ المقصيين من شهادة البكالوريا.

وحسب ماأعلن عنه الوزير الأول عبد المجيد تبون فسيتم إعادة دورة ثانية للتلاميذ المقصيين جراء التاخرات

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تعليق واحد

  1. وليد الجزائري
    24 يونيو 2017 في 17 h 17 min

    بصراحة موش عدل يعاد البكالوريا كاملا للمقصيين وناس لي تعبت وجات في رمضان وصائمة كيفاه المفروض تعاد فقط المواد التي أقصي فيها أو لو كان على الوزارة تأجيل البكالوريا لما بعد رمضان

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