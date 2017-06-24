رئيس الجمهورية يقرر إعادة البكالوريا للتلاميذ المقصيين nesrine mahfouf 23 يونيو 2017 الحدث تعليق واحد 511 زيارة شاركها Facebook Twitter Google + مقالات مشابهة الانترنت شبح يخيف داعش 24 يونيو 2017 مفتي أستراليا: غرة شهر شوال.. غداً الأحد 24 يونيو 2017 بكالوريا 2017 : لن تكون هناك دورة خاصة لجميع المترشحين 24 يونيو 2017 قرر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اعادة دورة ثانية للتلاميذ المقصيين من شهادة البكالوريا. وحسب ماأعلن عنه الوزير الأول عبد المجيد تبون فسيتم إعادة دورة ثانية للتلاميذ المقصيين جراء التاخرات main_post 2017-06-23 nesrine mahfouf شاركها Facebook Twitter Google +
بصراحة موش عدل يعاد البكالوريا كاملا للمقصيين وناس لي تعبت وجات في رمضان وصائمة كيفاه المفروض تعاد فقط المواد التي أقصي فيها أو لو كان على الوزارة تأجيل البكالوريا لما بعد رمضان