رئيس الجمهورية يجري حركة جزئية في سلك القضاء

اجرى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حركة

جزئية في سلك القضاء حسب ما اورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وقم تم تعيين كل من:

برياح خيرة رئيسا لمجلس قضاء غليزان.

فهيم محمد رئيسا لمجلس قضاء غرداية.

رحماني بن ابراهيم رئيسا لمجلس قضاء ميلة.

عبدلي محمود رئيسا لمجلس قضاء بومرداس.

عزيون محمود رئيسا لمجلس قضاء المسيلة.

معروف الطيب رئيسا لمجلس قضاء أدرار.

صحراوي عزالدين رئيسا لمجلس قضاء مستغانم.

داود زبيدة رئيسة لمجلس قضاء سطيف.

منصوري فتحي رئيسا لمجلس قضاء أم البواقي.

صابر نصر الدين رئيسا لمجلس قضاء باتنة.

حدود محمد رئيسا لمجلس قضاء تيزي وزو.

لكحل فوضيل نائبا عاما لدى مجلس قضاء باتنة.

نحنوح ميلود نائبا عاما لدى مجلس قضاء عنابة.

جوادي عبد الناصر نائبا عاما لدى مجلس قضاء الاغواط.

بن سونة عمر نائبا عاما لدى مجلس قضاء تمنراست.

بن عبد الله محمد بن لخضر نائبا عاما لدى مجلس قضاء قسنطينة.

مصطفاي عبد القادر نائبا عاما لدى مجلس قضاء وهران.

أولاد مريم نائب عام لدى مجلس قضاء خنشلة.

بوجمعة لطفي نائبا عاما لدى مجلس قضاء جيجل.