أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة،أمس خلال إفتتاح أشغال جلسة المناقشات العامة والتي خصصت لمناقشة القانون العضوي رقم 98 – 01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 ماي 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،ومشروع القانون المتمم للقانون رقم 05 – 04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فيفري سنة 2005 المتضمن قانون السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ،بأنهما يندرجان في إطار مساعي فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتكريس دولة الحق والقانون.

وأكد بوحجة في كلمته التي حضرها عدد قليل من النواب إلى جانب وزير العدل طيب لوح،أن النصين المطروحان على الجلسة العامة للمناقشة قد شكلا محور نقاش عميق أثناء إحالتهما من قبل الحكومة على المجلس الذي بحثهما بداية على مستوى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات .

وأشار في كلمته المقتضبة، إن المطلوب مناقشته من النواب سواء بالنسبة للنص الأول أو الثاني، يندرجان في إطار مساعي فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتكريس دولة الحق والقانون ، فالأول له دلالة ونقلة نوعية في مجال إصلاح منظومة العدالة قصد تكييف المنظومة القانونية لبلادنا مع مضمون التعديل الدستوري الأخير،والثاني سيعزز المنظومة القانونية في شقها المتعلق بعصرنة القطاع بإدراج الوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال التكفل بالمحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي من جهة ،و تجسيدا لمبادئ حقوق الإنسان من جهة أخرى.

وفي نفس الكلمة التي تحدث فيها مطولا عن القدس الشريف، أشار رئيس الجلسة، أنه في الوقت الذي يتطلع فيه الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي إلى خطوات تدفع بمسار السلام عبر تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وبالرغم من التعقيدات التي تطبع الطريق نحو إقرار نصوص ومواثيق الشرعية الدولية ، نتفاجأ بخطوة غير محسوبة العواقب، وقرار متسرع لا يتوافق مع مسار حل النزاع وفق المبادئ المنصوص عليها في مواثيق الأمم المتحدة ، وتضرب عرض الحائط بالشرعية الدولية، وبالتطلعات المشروعة التي كافح ويكافح من أجلها الشعب الفلسطيني منذ احتلال أرضه وإغتصاب مقدساته،وأكد أنه أمام هذا الانزلاق الخطير الذي يحمله إعتراف الإدارة الأمريكية الحالية بالقدس عاصمة لإسرائيل،فإن البرلمان الجزائري بغرفتيه يستنكر بشدة هذا القرار، ويحذر من تداعياته الخطيرة على مسار التسوية السلمية للنزاع في إطار الشرعية الدولية،ودعا بوحجة برلمانيي العالم ومحبي السلام في كافة أرجاء المعمورة وخاصة الدول العربية والإسلامية إلى ضرورة التصدي لقرار الإدارة الأمريكية المجحف ذي العواقب الوخيمة على الوضع في المنطقة.

رزاقي.جميلة