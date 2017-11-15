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رئيس الجمهورية: الجزائر تراهن على الشباب للدفع بعجلة التنمية

دعاه إلى استغلال كل الآليات المكلفة بمرافقة مشاريع المقاولاتية:
رئيس الجمهورية: الجزائر تراهن على الشباب للدفع بعجلة التنمية

eldjazair 14 نوفمبر 2017 الحدث اضف تعليق 21 زيارة

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الشباب الجزائري يعد رصيدا ثمينا للبلاد وطاقة متجددة لانتاج الافكار والمبادرات التي تواكب العصر في كل المجالات وخاصة مجال المقاولاتية الذي تراهن عليه الجزائر لدفع عجلة التنمية.
ودعا الرئيس بوتفليقة في رسالة للشباب قرأها نيابة عنه المستشار محمد علي بوغازي الشباب إلى استغلال كل الآليات المكلفة بمرافقة مشاريع المقاولاتية مؤكدا حرصه على النهوض بالشباب باعتباره طاقة ومصدر ابداع وقوة افكار.
وأضاف “ولأننا نعيش عصر التكنولوجيا المتسارعة حرصت الدولة الجزائرية على توفير مستلزمات الشروط التعليمية في مجال المقاولاتية”.
من جهتهم أبدع الشباب المشارك في القافلة بمجموعة من المشاريع التي تصب في عمق الواقع الجزائري.
نسرين.م

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