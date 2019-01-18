قرر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، انه سيتم اجراء رئاسيات 2019 ، يوم الخميس 18 أفريل 2019
استدعى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الجمعة، الهيئة الناخبة، لرئاسيات 2019.
Fella Soltani 18 يناير 2019 الحدث اضف تعليق 121 زيارة
18 يناير 2019
18 يناير 2019
قرر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، انه سيتم اجراء رئاسيات 2019 ، يوم الخميس 18 أفريل 2019
استدعى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الجمعة، الهيئة الناخبة، لرئاسيات 2019.
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