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رئاسيات 2019 يوم الخميس 18 أفريل

Fella Soltani 18 يناير 2019 الحدث اضف تعليق 121 زيارة

قرر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، انه سيتم اجراء رئاسيات 2019 ، يوم الخميس 18 أفريل 2019

استدعى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الجمعة، الهيئة الناخبة، لرئاسيات 2019.

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