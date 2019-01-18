قرر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، انه سيتم اجراء رئاسيات 2019 ، يوم الخميس 18 أفريل 2019

استدعى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الجمعة، الهيئة الناخبة، لرئاسيات 2019.