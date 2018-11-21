رئاسة الجمهورية تعلن عن فتح مسابقة توظيف

أعلنت رئاسة الجمهورية، عن فتح مسابقة للتوظيف تشمل 28 منصبا يخص مختلف التخصصات، على أساس الشهادة وكذا على أساس الاختبار، عبر مختلف مصالحها الإدارية للسنة المالية 2018، وذلك لفائدة قاطني ولايات الجزائر، البليدة، بومرداس وتيبازة،وجاء في الإعلان أن المسابقة، التي تخص 28 منصبا، تبدأ من أعلى الشهادات الدراسية إلى المستوى الثانوي

وأعلنت الرئاسة عن حاجتها لتوظيف طبيبين بيطريين، مهندس دولة في الصناعة وترقية الاستثمارات يكون حائزا على شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في تخصصات: إلكترونيك والإلكتروميكانيك، كما تشمل عملية التوظيف أيضا، ثلاثة مهندسي دولة في الإعلام الآلي وتقنيين ساميين في الصناعة وترقية الاستثمارات وتقني سامي في الإعلام الآلي

أما فيما يتعلق بالمسابقة على أساس الاختبارات، فأعلنت الرئاسة أن المناصب المفتوحة تخص ثمانية مناصب متصرف إداري، وواحد وثائقي أمين محفوظات وثلاثة كتاب مديرية رئيسيين ومحاسبين إداريين رئيسيين

ودعت مؤسسة رئاسة الجمهورية الراغبين في الترشح للمناصب، استخراج استمارة الترشح من الموقع الإلكتروني للوظيفة العمومية وطلبا خطيا، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، شهادة الإقامة في ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة وتيبازة ونسخة عن الشهادة المؤهلة

رزاقي.جميلة