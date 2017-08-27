

دعا الامين العام لحركة النهضة محمد ذويبي يوم امس السبت بالجزائر العاصمة إلى جعل الانتخابات المحلية القادمة ” تفرز مجالس ولائية وبلدية يتعزز فيها التعايش السياسي” وابرام التحالفات الهادفة التي “تجعل مصلحة المواطنين ضمن أولوية الجميع و يتكرس فيها التسيير بروح التكامل والتنافس على خدمة الصالح العام”.

وأوضح الأمين العام لحركة النهضة خلال افتتاح أشغال تنصيب اللجنة الولائية للحزب لتحضير الانتخابات المحلية على مستوى ولاية الجزائر العاصمة, أن تشكيلته السياسية تؤكد على أهمية “شروط النزاهة الكافية والحياد اللازم” في الانتخابات المقبلة, لتكون هذه المحطة “مناسبة تتكافأ فيها الفرص بين جميع الأحزاب المشاركة” وأن ” تفرز هذه الاستحقاقات مجالس ولائية وبلدية يتعزز فيها التعايش السياسي و إبرام التحالفات الهادفة التي تجعل مصلحة المواطنين ضمن أولوية الجميع و يتكرس فيها التسيير بروح التكامل والتنافس على خدمة الصالح العام بعيدا عن النظرة الحزبية الضيقة”.

وبخصوص تنصيب هذه اللجان الولائية لحركة النهضة أبرز ذويبي أنه تم مؤخرا تنصيب لجان ولائية على مستوى ولايات الشرق والغرب ويجري حاليا تنصيب هذه اللجان بولايات الوسط ليتم تنصيبها لاحقا بولايات الجنوب وذلك حسبا للمحليات المقبلة.

وفي هذا الشان أضاف الأمين العام للحركة أن هذه اللقاءات تأتي تنفيذا لقرار مجلس الشورى الوطني للحركة في دورته العادية في شهر جويلية الفارط والقاضي بالمشاركة في الانتخابات البلدية والولائية القادمة ضمن قوائم الاتحاد من أجل النهضة والعدالة و البناءي وكذا ضمن البرنامج المكثف للمكتب الوطني للحزب الذي سطره مباشرة بعد هذه الدورة.

وفي سياق آخر أكد ذويبي أن تشكيلته السياسية تطالب ب”توسيع الحوار السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي” و ذلك “بإشراك كل الفاعلين”, وتدعو الحكومة وهي مقبلة على إعداد مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2018 أن “لا تضيف أعباء جبائية و رسوم أخرى تنهك كاهل الفئات الهشة والضعيفة”.

نسرين.م