أدرجت القيادات المستقيلة من النهضة لقاء الأمين العام للحركة محمد ذويبي أمس مع رؤوساء المكاتب الولائية بالرغبة في كسب المزيد من التأييد و البحث عن لجنة مساندة له قبل الدورة الإسثنائية لمجلس الشورى المنتظر عقدها يوم 15 أوت للبث في مصيره على رأس الأمانة العامة .

وشدد مناهضو ذويبي على ضرورة عدم إقحام المكاتب الولائية للحركة في الأزمة التي تعرفها النهضة و التي مفتاح حلها بيد مجلس الشورى وحده وأورد في بيان لهم أمس حازت ” “الجزائر” على نسخة منه :” ننبه القيادة المكلفة بتصريف أعمال الحركة عدم استغلال اللقاء لرؤساء المكاتب لتوجيهه في الأحداث الجارية حول أزمة استقالات اعضاء المكتب الوطني 14 وترك الأمر للجنة التحقيق للبث فيه في دورة مجلس الشورى للمقبلة 15اوت الجاري وأن يبقى موضوع الخلاف مركزيا بيد مؤسسة مجلس الشورى لا أن يتم اقحام الولايات في ازمة هي بعيدة عن خلفيات الازمة او استغلال لقاء تنظمي لتحريف عن هدفه الى لجنة مساندة أوغيرها

و تابعوا :”نثمن مشاركة إخواننا رؤساء المكاتب الولائية للحركة في اللقاء الوطني الذي عقد في المقر الوطني للحركة حول التحضير للانتخابات المحلية والذي أشرفت عليه لجنة تصريف أعمال الحركة وندعو كافة المعنيين للاسهام والمشاركة الفعالة لانجاح الحركة في الاستحقاق المقبل”.

زينب بن عزوز