جدد قياديوا حركة النهضة تمسكهم بسياسات و قرارات و خيارات القيادة الحالية غير آبهين بتهديدات المستقيلين من أعضاء المكتب الوطني الذين منحوا ذويبي مهلة 20 يوما لإصلاح أمور الحزب أو الرحيل منه بتبني التصعيد

وثمنت النهضة في بيان لها توج إجتماع المكتب الوطني للحركة كافة المبادرات الرامية للحوار الجاد والمسؤول بين شرائح المجتمع من طبقة سياسية وسلطة داعيا لإغتنام الفرص التاريخية السانحة لتصحيح الأخطاء القائمة وإثبات صدق النيات وفعالية الإرادة السياسية لتحقيق التغيير الذي سينقل الجزائر من دولة السلطة إلى دولة المؤسسات ويمنح الجميع أملا في الغد.

وكشفت النهضة في بيانها على أنها أعطت شارة انطلاق التحضير للمحليات المقبلة المنتظر تنظيمها أواخر شهر نوفمبر وأوردت في بيانها :” يشرع في التحضير للإنتخابات المحلية القادمة في إطار الإتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء الذي بدأناه عمليا في مطلع هذه السنة ولا نزال نأمل ونعمل في إستكمال خطوات تجسيده باعتباره مشروعا إستراتيجيا ينطلق من رؤية مشتركة تجمع الأحزاب الثلاثة وينتهي بها إلى تحقيق وحدة راسخة ورصينة .”

وشددت بالموازاة مع ذلك على ضرورة محاربة الفساد والحفاظ على المال العام وجددت الدعوة للتصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت تهدد أركان الدولة مع السعي لتطهير الساحة من إستغلال المال الفاسد ورهن القرار السياسي للدولة .

وطالبت النهضة من الحكومة بمراجعة المناهج والبرامج بما يرسخ هوية الشعب الجزائري و يحافظ على مقوماته الحضارية وذلك لمواجهة ما وصفته بالمؤامرة بالمؤامرات التي تحاك ضد الأمة من خلال المناهج التربوية المستوردة والتي كان آخرها إدراج قرص لتكوين أساتذة جميع الأطوار يتضمن رموزا ماسونية.

زينب بن عزوز