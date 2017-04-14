اعتبر الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي امس الأربعاء بولاية عين تموشنت بأن الجزائر بحاجة إلى “السياسة الراشدة والرجال المخلصين لتكون بلدا رائدا” مشيرا الى أن الانتخابات التشريعية المقبلة فرصة لإختيار “الأصلح والأوفى ليكونوا في خدمة الصالح العام”.

وأبرز ذويبي ممثلا عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء خلال نشاط جواري بالساحة العمومية لبلدية حاسي الغلة في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 4 ماي القادم أن الجزائر تتوفر على إمكانيات وموارد هامة “وهي بحاجة إلى السياسات الراشدة والرجال المخلصين الذين بإمكانهم خدمة الصالح العام والرقي بالبلاد”.

وأكد ذات المسؤول السياسي أن “الجزائر بحاجة إلى رجال يقدمون مشاريع تخدم المجتمع والتنمية وترفع انشغالات المواطنين والمحتاجين” وهي كلها صفات تتوفر في مرشحي تشكيلته السياسية على حد تعبيره.

وأشار نفس المتحدث الى أن قوائم الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء تحمل مرشحين “من القانعين الصادقين المخلصين الأكفاء الذين تقدموا لأجل خدمة الوطن والمواطن” داعيا سكان بلدية حاسي الغلة إلى “وضع ثقتهم في قوائم الاتحاد والتصويت بقوة لصالحهم يوم 4 مايو المقبل.

وشدد محمد ذويبي على “أهمية ومسؤولية النائب البرلماني التي تكتسي شقين يتعلقان أساسا في العمل التشريعي لسن قوانين تخدم الصالح العام وأيضا العمل الرقابي على نشاط الحكومة” مضيفا أن النائب لابد أن يكون “عين وأذن المواطن أمام السلطات المختصة”.

وعبر نفس المسؤول الحزبي عن توجهات الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء المبنية على “التحاور مع الشعب لإيجاد الحل الأنسب للخروج بالجزائر من حالة الإحتقان الإجتماعي والمعاناة التي يعيشها المواطن الجزائري” مضيفا أن تشريعيات4 مايو “فرصة لتحقيق هذه الأهداف”.

نسرين محفوف