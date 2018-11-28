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دييغو غودين يوافق على الانتقال إلى ميلان

النادي يتفق مع اللاعب و الإنضمام في جانفي القادم:
دييغو غودين يوافق على الانتقال إلى ميلان

Yacine Soudani 28 نوفمبر 2018 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 169 زيارة

قالت صحيفة “كوتيدانو سبورتيفا” الإيطالية، أن العرض الذي قدمه فريق الــ “روسونيري” للتعاقد المدافع الأوروجوياني، دييغو غودين، يتضمن عقداً لمدة سنتين ونصف السنة بقيمة 4 ملايين يورو في الموسم الواحد.

وأكد نفس المصدر أن غودين وافق على هذا العرض والانتقال إلى نادي ميلان في يناير، ولكنه طلب من مجلس الإدارة التفاوض مع أتلتيكو مدريد والتفاهم على رحيله، وسيتعين على ليوناردو المدير الرياضي للميلان إقناع الفريق الإسباني بالتخلي عن قائده خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة ، حيث ينتهي عقد جودين في جويلية من الشهر القادم.

ياسين.س

عن Yacine Soudani

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