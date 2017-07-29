أفرج الديوان الوطني للحج والعمرة عن جملة الخطوات الإدارية الخاصة بموسم حج 2017 الواجب على المواطنين المقبلين على أداء مناسكه التقيد بها، معلنا عن الشروع في بيع التذاكر بداية من الـ21 ماي الحالي.

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة أمس في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”الفيسبوك”، الأشخاص المقبلين على الحج لموسم 2017 إلى الالتزام بجملة من الإجراءات التي من شأنها أن تجعله مستعدا للإقلاع إلى البقاع المقدسة لإجراء مناسك الحج، بداية بالتوجه إلى مصالح البلدية للحصول على شهادة الفوز في القرعة، من ثم التوجه للمراكز الصحية الولائية مرفوقين بشهادة الفوز في القرعة أو دفتر الحاج لإجراء الفحوصات الطبية والتلقيحات اللازمة للحصول على الدفتر الصحي والشهادة الطبية قبل نهاية شهر جوار المقبل، بعدها التوجه إلى فرع بنك الجزائر بولاية كل معني مرفوقا بشهادة الفوز في القرعة دائما ودفتر الحاج والدفتر الصحي وجواز السفر لدفع تكلفة الحج المقدرة بـ”376000.00″ و ذلك قبل نهاية جوان المقبل.

هذا وأكد الديوان على المعنيين بحج2017 ضرورة المشاركة في فعاليات التكوين والتدريب المحلية والوطنية التي تدوم إلى غاية الـ22 من شهر جويلية والتي يتم الإعلان عنها عبر المساجد والإذاعات المحلية، بالإضافة إلى التوجه إلى نقاط بيع التذاكر المتواجدة على مستوى وكالات شركة الخطوط الجوية الجزائرية مرفوقا بكل من جواز السفر شهادة الفوز في القرعة و دفتر الحاج و نسخة عن وصل دفع تكلفة الحج وذلك في الفترة الممتدة مابين الـ21 ماي الى نهاية شهر جوان المقبل، منبها عليهم الاحتفاظ بنسخة منها لمعرفة تاريخ وتوقيت الرحلة، لتأتي بعدها مرحلة حجز الغرفة بفندق الإقامة بمكة المكرمة عبر نظام الاسكان الالكتروني بموقع الديوان الوطني للحج والعمرة “www.onpo.dz “وطباعة وصل الحجز و ذلك في الفترة الممتدة مابين 21 ماي إلى نهاية جوان2017.

وأضاف الديوان انه يجب عليهم في آخر إجراء، التوجه إلى مصالح الدائرة للحصول على دفتر الحاج وختمه بعد تقديم الملف اللازم لذلك و المتمثل في “جواز السفر البيومتري الصالح لمدة 6 اشهر ابتداءا من شهر أوت، بطاقة الإقامة، شهادة طبية مسلمة من قبل مراكز طبية معتمدة ،6 صور شمسية بخلفية بيضاء بالإضافة إلى عقد الزواج و شهادة عائلية بالنسبة للمرأة”،وذلك في الفترة الممتدة مابين الـ21 ماي إلى نهاية شهر جوان ، و كذا لايداع ملف الحصول على تأشيرة الحج بالنسبة للمسافرين مع الديوان الوطني للحج و العمرة، والمتمثل في” جواز السفر و دفتر الحاج و نسخة من وصل دفع تكلفة الحج و نسخة من تذكرة السفر و نسخة من حجز الغرفة”، في حين يقوم الحجاج الراغبون في السفر مع وكالات السياحة والأسفار المؤهلة لتنظيم حج هذا الموسم من إيداع الملف نفسه بالوكالة لتنوب عنهم في باقي الإجراءات وفقا للآجال المحددة.

وفاء مرشدي