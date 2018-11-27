كشف الديوان الوطني للحج والعمرة اليوم عبر موقعه الرسمي عن الوكالات المرخصة والمعتمدة لتنظيم عملية الحج لموسم 1440هـ/2019م و المقدر عددها 42 وكالة منها مؤسستين عموميتن سياحة وأسفار الجزائر و الديوان الوطني لسياحة و أسفار.

وأوضح بيان الديوان الوطني للحج وعمرة أن الوكالات المعتمدة تم تقسيمها على خمس مطارات للإقلاع هي قسنطينة وعنابة وورقلة الجزائر ووهران و حدد بالموازاة مع ذلك فترة الطعون و المحددة بـ 48 ساعة من تاريخ الإعلان وتسلم على مستوى مديرية الحج بالديوان الوطني للحج والعمرة.

وأكد الديوان أن الانتقاء جاء بناءا على توصية اللجنة الدائمة القطاعية المشتركة لتحضير موسم حج 2019 القاضية بانتقاء وكالات السياحة والأسفار المرشحة لتنظيم عملية الحج لموسم 2019 من بين الوكالات التي تم اعتمادها لتنظيم موسم حج 2018 وعددها 44 وكالة سياحية بما فيها وكالتين عموميتين ONAT – TVA بحيث يتم تجديد اعتمادها لتنظيم عملية الحج لسنة واحدة فقط وبشكل استثنائي.

و ذكر في بيانه :”وبعد اجتماع اللجنة بتاريخ 24 نوفمبر 2018م بمقر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تم دراسة تقييم مشاركة وكالات السياحة والأسفار المرشحة لتنظيم عملية الحج لموسم 1440هـ/2019م، في الموسم الماضي 1439ه / 2018م حيث أسفرت العملية عن انتقاء اثنين وأربعين (42) وكالة سياحية منها وكالتين عموميتين فيما حددت فترة الطعون بـ 48 ساعة من الإعلان.”

زينب بن عزوز