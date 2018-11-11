حذر الديوان للحج والعمرة المواطنين من التعامل مع وكالات وهمية أو غير مرخصة لها لعمرة المولد التي تفصلنا عنها أيام فقط ونشر الديوان القائمة النهائية المعتمدة للوكالات والتي تضمنت أكثر من 150 وكالة اعتمدت لتنظيم عمرة المولد النبوي.

نشر الديوان الوطني للحج والعمرة، قائمة الوكالات السياحية، التي يتعامل معها، محذرا في ذات السياق المواطنين من التعامل مع وكالات وهمية أو غير مرخص لها ،وحسب بيان للديوان، نشر عبر صفحته الرسمية،أن قائمة الوكالات السياحية والأسفار، التي تحوز على ترخيص لتنظيم موسم العمرة لهذا الموسم 1440 هـ، هي ليست قائمة نهائية ويتم تحيينها تباعا .

وأنهى الديوان في منشوره إلى علم كافة المواطنين الراغبين في أداء شعيرة العمرة أنه يتوجب عليهم التوجه إلى وكالات السياحة والأسفار المرخص لها من طرف مصالح الديوان والحذر من التعامل مع وكالات وهمية أو غير مرخص لها.

ويأتي هذا بعد انطلاق منذ أيام عملية تأشير جوازات المواطنين المقبلين على أداء مناسك العمرة لموسم 1440هـ ، حيث سهرت مصالح الديوان الوطني للحج و العمرة (مديرية نشاط العمرة) على استقبال الجوازات المقدمة من طرف الوكالات المرخصة لتنظيم العمرة لهذا الموسم، و تقديمها للتأشير لدى قنصلية المملكة العربية السعودية بالجزائر ، و العمل على توفير الظروف الملائمة لسير العملية من خلال مختلف إجراءات التنظيم و التنسيق و المرافقة للوكالات،وقد سبقه لقاء تنسيقي بخصوص تقييم وسير برنامج الرحلات لموسم حج 1439 هـ2018 م والذي جمع المدير العام رفقة مجموعة من إطارات الديوان بالشركات الناقلة للحجاج الجزائريين والشروع في تحضير أرضية لبرنامج الرحلات للموسم المقبل.

رزاقي.جميلة