ديمبيلي يجد الحل الأمثل للهروب من أزمته مع برشلونة

سخرت صحيفة سبورت الكتالونية من طريقة تعامل الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب فريق برشلونة الإسباني مع أزمته الراهنة التي وضع نفسه فيها.

وأشارت الصحيفة الكتالونية، أن ديمبيلي يسخر من كل شيء، حتى من نفسه ومن مشاكله، وهذا ما استنتجته الصحيفة من تحركاته على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشعل الأمر أكثر فأكثر بشأن أزمته الحالية الخاصة بمواعيده، و الالتزام بها.

وأكملت الصحيفة أن عثمان ديمبيلي، بعد تأخره عن المران الصباحي، تابع ردود أفعال النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وقام بالإعجاب على أكثر من تغريدة تنتقد تصرفات اللاعب الفرنسي.

ياسين.س