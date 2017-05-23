كان للخطاب “التاريخي” الذي ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام قادة وممثلي 55 دولة إسلامية مجتمعين في الرياض الأحد، وقع في وسائل الإعلام الدولية التي تابعت ما قاله ترامب للعالم الإسلامي بحضور زعمائه، مع غياب بعض القادة لظروف مختلفة، وذهبت بعض الصحف الأمريكية لنشر مقتطفات من الخطاب قبل إلقائه، ما أحدث ضجة كبيرة داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وأكد دونالد ترامب خلال خطابه أن محاربة الإرهاب “ليست حربا بين الأديان”، ودعا ترامب الدول العربية والإسلامية لمكافحة ما سماه بـ “التطرف الإسلامي”، مضيفا أن “دول الشرق الأوسط لا يمكنها أن تنتظر القوات الأمريكية لتقوم بسحق العدو نيابة عنها “.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب ألقاه في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، قادة الدول العربية والإسلامية، إلى مكافحة “التطرف الإسلامي” وعدم انتظار الولايات المتحدة لتقوم بهزيمة “العدو” نيابة عنهم، وقال ترامب في مستهل كلمته، إنه يحمل رسالة ” صداقة وأمل ومحبة “، وشدد أنه على الدول العربية والمسلمة “مواجهة أزمة التطرف الإسلامي والجماعات الإرهابية الإسلامية “.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها أمام قادة وممثلين عن 55 دولة إسلامية أنه ” لا يمكن لدول الشرق الأوسط أن تنتظر القوة الأمريكية لتقوم بسحق العدو نيابة عنها وعلى دول الشرق الأوسط أن تقرر طبيعة المستقبل الذي تريده “، وأشاد ترامب بجهود كل من “السعودية والأردن والإمارات والكويت وأفغانستان والبحرين في مجال مكافحة الإرهاب، كما أشاد بوضع “حزب الله” على قائمة المنظمات الإرهابية”. وشكر الرئيس الأمريكي لبنان لاستقباله للاجئين “.

كما أكد الرئيس الأمريكي “أن محاربة الإرهاب معركة بين الخير والشر وليست حربا بين الأديان المختلفة أو المذاهب المختلفة أو بين الحضارات المختلفة “، وتابع ” أنها معركة بين المجرمين البرابرة الذين يسعون إلى القضاء على الحياة، والناس الأتقياء من كل الأديان الذين يسعون إلى حمايتها “.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إراقة الدماء والإرهاب ” يقفان عائقا أمام إمكانات المنطقة “، كما حمل إيران مسؤولية عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، واتهم ترامب النظام الإيراني بتأجيج الصراعات الطائفية، كما أنه “نظام يعادي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ويتدخل في سوريا، وأكد دونالد ترامب أن بشار الأسد تمكن بفضل مساندة إيران من ارتكاب جرائم فظيعة “، وواصل مهاجمته لإيران قائلا “إيران تمول وتسلح وتدرب الميليشيات التي تنشر الدمار والفوضى “.

مباشرة انتقل الرئيس دونالد ترامب إلى إسرائيل، أين ألقى خطاب أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين حيث هاجم من خلاله مرة أخرى إيران. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ” يجب على إيران التوقف فورا عن تمويل وتدريب من وصفهم بـ”الإرهابيين والميليشيات “، وشدد ترامب أيضا على ” ضرورة عدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي، مضيفا أن هناك قلقا متزايدا لدى إسرائيل والدول العربية من التهديد الذي تشكله إيران “.

إسلام كعبش