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دول الحوار “5+5” تجتمع اليوم بالجزائر

Djalila Rezzaki 18 نوفمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 19 زيارة

أفاد بيان لوزارة المالية،انه ستنعقد اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة،الندوة الوزارية الثالثة، مالية واستثمار لدول الحوار 5+5

حيث جاء في ذات البيان، أنه سيحضر الندوة وزراء مالية خمس دول للضفة الشمالية للمتوسط و نظرائهم من اتحاد المغرب العربي، حيث سيترأسها وزير المالية، عبد الرحمان راوية،  مناصفة مع ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برينو لومير، حسب نفس المصدر ويجمع الحوار 5+5 كل من الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، موريتانيا، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، مالطا و البرتغال

ويتطرق المشاركون الى المواضيع ذات الاهتمام المشترك وخصوصا مسائل تبادل المعلومات و الاستعلامات في ميدان الجمارك و ميادين السياسات الضريبية التي تهدف لبعث الاستثمار وتساعد على تطوير التكنولوجيات المالية، حسب ذات البيان

رزاقي.جميلة

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