دول الحوار “5+5” تجتمع اليوم بالجزائر

أفاد بيان لوزارة المالية،انه ستنعقد اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة،الندوة الوزارية الثالثة، مالية واستثمار لدول الحوار 5+5

حيث جاء في ذات البيان، أنه سيحضر الندوة وزراء مالية خمس دول للضفة الشمالية للمتوسط و نظرائهم من اتحاد المغرب العربي، حيث سيترأسها وزير المالية، عبد الرحمان راوية، مناصفة مع ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برينو لومير، حسب نفس المصدر ويجمع الحوار 5+5 كل من الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، موريتانيا، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، مالطا و البرتغال

ويتطرق المشاركون الى المواضيع ذات الاهتمام المشترك وخصوصا مسائل تبادل المعلومات و الاستعلامات في ميدان الجمارك و ميادين السياسات الضريبية التي تهدف لبعث الاستثمار وتساعد على تطوير التكنولوجيات المالية، حسب ذات البيان

رزاقي.جميلة