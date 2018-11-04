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دورة تكوينية لقادة الكشافة الإسلامية الجزائرية في المدية

في إطار البرنامج التكويني السنوي للقيادة العامة:
دورة تكوينية لقادة الكشافة الإسلامية الجزائرية في المدية

idir demiche 3 نوفمبر 2018 الوطني اضف تعليق 44 زيارة

تم أمس الأول إطلاق دورة تكوينية للحصول على شهادة الشارة الخشبية لفائدة قادة الكشافة،وهذا في إطار البرنامج التكويني السنوي للقيادة العامة للكشافة الإسلامية الجزائرية.

ويشارك زهاء  37 قائدا في هذا المخيم الذي يدوم 5 أيام بمتوسطة “امام الياس” تحت شعار “قائد مؤهل معيار الجودة في التنفيذ” ويشرف إطارات من الفرع الوطني للتميز و الموارد البشرية  للقيادة العامة على هذه الدورة التي تهدف لدعم المعارف المهنية و مهارات القادة الذين تم اختيارهم لاجتياز هذه الدورة.

وتشمل الدورة  دروسا نظرية وتطبيقية حول الدراسة العملية للشارة الخشبية المتمحورة حول دور ومهام مسؤولي الكشافة،و ورشات وأنواع القيادة وتوفر الوسائل الإمدادية وذلك على شكل ورشات مهنية.

رزاقي.جميلة

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