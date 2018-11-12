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دورة تكوينية لفائدة مديري الإدارة المحلية ومديري التنظيم والشؤون العامة |

Djalila Rezzaki 12 نوفمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 134 زيارة

تم إفتتاح أمس الأول الدورة التكوينية الثانية لفائدة مديري الإدارة المحلية ومديري التنظيم والشؤون العامة  وإحتضنى  المعهد العالي للتسيير والتخطيط بالجزائر العاصمة هذه الدورةوالتي تمت  تحت إشراف حمدي سليمان مدير القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وذلك بحضور  حمريوي محند الأمين العام للمعهد، إلى جانب حضور الخبراء و الاطارات المعنية بهذه الدورة التكوينية وسيرتكز هذا التكوين على المقياس ” الإتصال ونظام المعلومات ” وللإشارة ستتواصل الدورة إلى غاية يوم الخميس 15 نوفمبر 2018 على مستوى المعهد.

رزاقي.جميلة

 

عن Djalila Rezzaki

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