دورة تكوينية لفائدة مديري الإدارة المحلية ومديري التنظيم والشؤون العامة

تم إفتتاح أمس الأول الدورة التكوينية الثانية لفائدة مديري الإدارة المحلية ومديري التنظيم والشؤون العامة وإحتضنى المعهد العالي للتسيير والتخطيط بالجزائر العاصمة هذه الدورةوالتي تمت تحت إشراف حمدي سليمان مدير القوانين الأساسية لمستخدمي الإدارة المحلية والتقييس بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وذلك بحضور حمريوي محند الأمين العام للمعهد، إلى جانب حضور الخبراء و الاطارات المعنية بهذه الدورة التكوينية وسيرتكز هذا التكوين على المقياس ” الإتصال ونظام المعلومات ” وللإشارة ستتواصل الدورة إلى غاية يوم الخميس 15 نوفمبر 2018 على مستوى المعهد.

رزاقي.جميلة