

أوضح وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي يوم الخميس بخميس مليانة ان برنامج الوزارة المتعلق بإنشاء دوائر صحية سيمنح للطبيب العام صفة “طبيب العائلة” حيث سيُجبر كل مواطن على المرور به اولا ليتوجه بعدها إلى المستشفى أو إلى زيارة طبيب مختص.

وأشار حسبلاوي خلال تفقده لمؤسسة استشفائية خاصة بالمدينة في إطار زيارة العمل التي يقوم بها في الولاية إلى أنه يتعين على الطبيب العام أن يشكل حجر الأساس للمنظومة الصحية الوطنية نظرا للعمل الذي يؤديه.

وأردف مسؤول القطاع يقول “سأخبركم بكل صراحة ان الطبيب الحقيقي بالنسبة لي هو الطبيب العام دون أي نقاش” متأسفا على لجوء المواطنين مباشرة إلى الطبيب المختص لعلاج مرض ليس من اختصاصه أو حالة يمكن للطبيب العام أن يتكفل بها بكل سهولة”.

وفي نفس السياق قال حسبلاوي أن “الطبيب العام هو من يفحص لأول مرة المرأة الحامل التي توشك على الولادة او مريض يعاني من اصابة مرتبطة بأمراض الانف والحنجرة” مبرزا ان التوجيه نحو الطبيب المختص يكون عن طريق معايير محددة.

نسرين محفوف