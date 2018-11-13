بعد إنذار دولي بوجود مواد مسرطنة في تركيبته: دواء خطير يسحب من السوق كان يوجه لمرضى القلب وضغط الدم

شرعت وزارة الصحة بصورة مستعجلة بسحب دواء فالسارتان من السوق بعد تأكد خطورته على مرضى القلب والضغط الدم الشرياني وجاء هذا القرار عقب إنذار دولي من خبراء الصحة يؤكدون احتواءه على مواد مسرطنة.

قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سحب الدواء الجنيس المسوق بالجزائر فالزارتان VALSARTAN الموجه لعلاج أمراض القلب وضغط الدم الشرياني، وجاء هذا القرار عقب إنذار دولي يحذر بوجود مادة مسرطنة في هذا الدواء الذي تنتجه الشركة الصيدلانية الصينيةHUAHAI PHARMACEUTICALS. وحسب بيان الوزارة أكدت أنها قررت سحب بعض المنتجات الصيدلانية من 16 اختصاصا صيدلانيا تحتوي على مادة VALSARTAN تابعة لمخابر أنفا ميديس، ميرينال، ناد فارماديك وطافكو، وأضاف بيان الوزارة أن هذه المادة مصنفة في خانة مسرطنة وتعد خطر على صحة المرضى.

وأوضحت الوزارة أن قرارها جاء لدواعي احترازية بعد التحذير الدولي حول وجود شوائب قد تسبب السرطان في مادة “فالستران”، التي تعتبر المركب الرئيسي لأدوية فالستران على غرار “وين 80 ميلغراما و160 ميلغراما”، و”كو- فالستران وين 80 ميلغراما و12.5 ميلغراما/ 160 ميلغراما و25 ميلغراما”، وكذا “أتينسيل 40 ميلغراما و80 ميلغراما و160 ميلغراما”، الموجهة لعلاج المرضى الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم للحد من المضاعفات، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، كما تستخدم لعلاج النوبات القلبية الحديثة ومرضى قصور القلب، واحتساء عضلة القلب الأخيرة.

وتعرف عملية سحب الأدوية من السوق أرقام مخيفة خاصة في 2018 والتي عرفت سحب العديد من الأدوية من السوق تحت شعار خطير جدا حيث وجهت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،خلال الأشهر الفارطة فقط نفس التعليمة للصيدليات تقضي بسحب أكثر من أربع أدوية كانت مستعملة.

رزاقي.جميلة