دواء جديد ينتج بالجزائر بفضل شراكة دولية

الجزائر- تم الشروع يوم الاثنين الفارط بقسنطينة في إنتاج دواء يدخل في علاج نقص الكالسيوم بفيتامين “د” الموصى به في حالات علاج هشاشة العظام حسبما افاد به يوم الخميس بالجزائر العاصمة مسؤول بالمخبر المكلف بالمصنع.

و صرح الطبيب كريم عشايبو مدير المخبر مكلف بشمال افريقيا انه في اطار الشراكة بين المخبر الجزائري للاتحاد الصيدلاني القسنطيني و المخبر الفرنسي اينوتاك ستصبح الجزائر قادرة على تحسين نوعية ادويتها المنتجة محليا و التقليص من فاتورة الاستيراد.

و قد ادلى السيد عشايبو بهذا التصريح على هامش اللقاء العلمي حول مرض هشاشة العظام الذي يعتمد في علاجه على المكملات من الكالسيوم من فيتامين “د”.

كما اشار ذات المسؤول إلى ان “خصوصية المخبر تكمن في ان 75 % من رقم الاعمال المحقق في الجزائر ياتي من الانتاج الوطني حسب المعايير و المقاييس الاوروبية فضلا عن القيام بتبادل المهارات بين فرقنا و فرق الشريك المحلي” مضيفا ان المخبر يسعى إلى انتاج مليون علبة دواء تدخل في علاج مرض هشاشة العظام.

بذات المناسبة قدمت الطبيبة سميرة لهتيهت بروفيسور بمصلحة الروماتيزم بالمؤسسة الاستشفائية المختصة بدويرة دراسة اظهرت “حجم النقص من فيتامين “د” و الحصة الضعيفة من الكالسيوم لدى مجموع الفئة النسوية في سن الياس اللائي تبلغ اعمارهن 45 سنة فما فوق”.

كما اكدت ان الدراسة قد كشفت في احدى مناطق الجزائر العاصمة عن “وجود نقص في فيتامين “د” ضمن 2ر85 % من الحالات”.

من جانبها اشارت فلة هني بروفيسور بمصلحة الروماتيزم بالمركز الاستشفائي الجامعي بباب الوادي إلى التوصيات الدولية الاخيرة في مجال التكفل بمرض هشاشة العظام و جوانبها التطبيقية في الجزائر حيث يوصى بمكملات الكالسويم من فيتامين “د” من اجل الوقاية من كسور هشاشة العظام لدى النساء في سن الياس.

كما ينتج الشريكين بقسنطينة منتوجا اخر غير متوفر في السوق الوطنية موجه لعلاج التهابات امراض النساء.

في هذا الصدد اوضح السيد عشايبو ان المصنع الذي تم انشاؤه في اطار شراكة قد سوق في شهر نوفمبر الاخير دواء ينتج محليا و هو “بوليجيناكس”.

و خلص ذات المصدر في الاخير إلى القول بان انشاء المصنع قد تقرر منذ ثلاث سنوات و حصل في ابريل 2016 على ترخيص لتصنيع المنتوج بفضل “التسهيلات التي قدمتها وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات”.