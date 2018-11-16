“دنيا جديدة” فيديو كليب جديد لسهيلة بن لشهب

طرحت سهيلة بلشهب فيديو كليب أغنية جديدة تحت عنوان “دنيا جديدة” والتي أنتجها ميدو منيب، وذلك عبر قناة “pause production”، الشركة المنتجة للعمل الفني على “يوتيوب”، وعبر قناة “مزيكا”.

نجمة ستار أكاديمي، سهيلة بن لشهب، طرحت عملها الجديد الذي جاء باللهجة المصرية، حيث كانت كلمات الأغنية لأسامة محرز، وألحان شادي حسن، وتوزيع مو الشاعر، الفيديو كليب من أخراج نبيل مكاوي، والمنتج المنفذ شركة “boom box”.

يذكر أن أخر أعمال المطربة سهيلة بن لشهب، أغنية باللهجة الجزائرية تحت عنوان”ليك منوليش” وتخطت حاجز الـ16 مليون عبر قناتها الخاصة باليوتيوب.

صبرينة ك