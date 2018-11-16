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“دنيا جديدة” فيديو كليب جديد لسهيلة بن لشهب

Sabrina Kerkouba 16 نوفمبر 2018 الثقافة اضف تعليق 136 زيارة

 

 

 

 

طرحت سهيلة بلشهب فيديو كليب أغنية جديدة تحت عنوان “دنيا جديدة” والتي أنتجها ميدو منيب، وذلك عبر قناة “pause production”، الشركة المنتجة للعمل الفني على “يوتيوب”، وعبر قناة “مزيكا”.

نجمة ستار أكاديمي، سهيلة بن لشهب، طرحت عملها الجديد الذي جاء باللهجة المصرية، حيث كانت كلمات الأغنية لأسامة محرز، وألحان شادي حسن، وتوزيع مو الشاعر، الفيديو كليب من أخراج نبيل مكاوي، والمنتج المنفذ شركة “boom box”.

يذكر أن أخر أعمال المطربة سهيلة بن لشهب، أغنية باللهجة الجزائرية تحت عنوان”ليك منوليش” وتخطت حاجز الـ16 مليون عبر قناتها الخاصة باليوتيوب.

صبرينة ك

عن Sabrina Kerkouba

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