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دليل جديد للتكفل بمرضى السل في الجزائر

بعد تسجيل 23 ألف حالة إصابة خلال العام المنصرم :
دليل جديد للتكفل بمرضى السل في الجزائر

islam kaab 24 مارس 2019 الوطني اضف تعليق 35 زيارة

كشف مسؤول البرنامج الوطني لمكافحة السل بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سفيان علي حلاسة عن وضع دليل جديد للتكفل بهذا الداء وفق توصيات وتوجيهات المنظمة العالمية للصحة والمبنية اساسا على الكشف المبكر عن الفيروس لمعالجته.
وأكد ذات المسؤول عشية إحياء اليوم العالمي لمكافحة مرض السل المصادف لـ24 مارس أن المنظمة العالمية للصحة وضعت توجيهات جديدة لمكافحة مرض السل قصد تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي سطرتها منظمة الأمم المتحدة ما بين 2016 و2035 للقضاء على هذا المرض وهو ما تسعى إليه الجزائر من خلال وضع “دليل جديد يتماشى مع هذه الأهداف”.
وتهدف هذه التوجيهات الجديدة من جانب آخر – كما اضاف الأستاذ علي حلاسة – إلى الكشف عن داء السل لدى محيط الحالة المؤكدة وعلاجها مبكرا قبل ظهور المرض عكس ما كان معمولا به خلال السنوات الماضية أي “الكشف عن الفيروس النائم ولا يتم علاج المرض إلا بعد ظهوره”.
من أخطار مرض السل، أن أعراضه الأولية تظهر وكأنها بسيطة وتتراوح بين السعال، التعرق الشديد، وبصاق يحتوي على الدم، ويعتبر هذا الأخير مؤشرا خطيرا يحتاج إلى استشارة طبية سريعة، إلا أنه لا يمكن الجزم دوما أن بصق الدم ينم بالضرورة عن مرض السل، إذ يمكن أن يكون عرضا لمرض آخر على حد قول الطبيب.
وعادة ما تتراوح مدة تلك الأعراض بين شهر إلى شهرين قبل أن يدخل المريض في مرحلة ثانية حيث يمكن أن يعاني من أعراض أخرى مثل فقر الدم، وأحيانا يشتكي المريض من أعراض السل دون أن يدرك ذلك ما يزيد من احتمال حدوث مضاعفات أخرى، ومن أهم تلك المضاعفات التي يمكن أن تحدث أن ينتقل مرض السل من الرئة باعتبارها الموضع الأول للإصابة إلى أعضاء أخرى من الجسم من خلال ما يعرف بالسل خارج الرئة.
للإشارة ، سجلت الجزائر أكثر من 23 ألف حالة إصابة خلال العام المنصرم وهذه الوضعية بحسب المختصين تظهر انتشار الصنف غير المعدي وتراجع الصنف المعدي.
ف-س

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