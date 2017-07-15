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دفــتر شــروط جديد خــلال لتركيب السيارات

بــدة يعلن انتهاء عهـد الاستيراد المقـنع :
دفــتر شــروط جديد خــلال لتركيب السيارات

eldjazair 14 يوليو 2017 الاقتصاد اضف تعليق 43 زيارة

فتح وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة النار على المستثمرين في قطاع صناعة السيارات و قال إن “الاستيراد المقنع في الجزائر قد انتهى، معلنا أن اللجنة المكلفة بإعادة النظر في دفتر الشروط الجديد تشارف على الانتهاء من عملها.
وخاطب وزير الصناعة و المناجم المستثمرين قائلا ” من يريد الاستثمار في هذا القطاع عليه أن يعمل وفق الامكانيات المسخرة له ، ومن له نية التستر وراء هذا النشاط بغرض الاستيراد فيجب أن يعلم بأن الاستيراد المقنع قد انتهى في الجزائر.
واستطرد قائلا “بعد عامين لم نرى شيئا ملموسا على أرض الواقع ”
وقال بدة ان إعادة النظر في سياستنا الخاصة بقطاع السيارات أمر حتمي في الوقت الحاضر وأن التركيز سينصب على تشجيع مصنعي المعدات الأصلية للدخول الى الجزائر من أجل خلق مؤسسات صغيرة و متوسطة في مجال المناولة المتعلقة خاصة بصناعة قطع الغيار بغية توجيه الإنتاج الى السوق المحلي و التصدير إلى الأسواق الإفريقية لأن الجزائر كما قال سوق واعدة في هذا المجال.
نسرين محفوف

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