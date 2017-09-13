كشف وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أمس الثلاثاء، عن أن الإطار التنظيمي لدفتر شروط صناعة السيارات في الجزائر يوشك على الانتهاء لتنظيم هذا المجال.

وأوضح يوسفي في تصريح للصحافة على هامش إطلاق القطب التنافسي للصناعات الغذائية بمنطقة المتيجة أن “دفتر الشروط الخاص بصناعة السيارات في الجزائر يوشك على الانتهاء وسيشمل خصوصا الإطار التنظيمي لهذا المجال بهدف تشجيع هذه الصناعة”.

وأكد الوزير ضرورة مشاركة الصناعة الجزائرية أكثر فأكثر في صناعة السيارات مضيفا أن دائرته الوزارية “ستعمل في هذا الاتجاه”.

نحو خلق مجلس استشاري للصادرات

من جهة أخرى صرح يوسفي أن الحكومة بصدد دراسة خلق مجلس استشاري للصادرات لبعث تقارب وتشاور مع المنتجين والمصدرين والصناعيين بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بأزمة المياه في مركب الحديد والصلب بالحجار(عنابة) قال الوزير “نحن بصدد معالجة آبار داخل المركب وخارجه كما هناك إمكانيات أخرى لجلب الماء غير أن هذا يبقى غير كاف ويجب إيجاد حلول طويلة المدى لتسوية هذا المشكل نهائيا”.

نسرين محفوف