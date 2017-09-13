الأربعاء , سبتمبر 13 2017
الرئيسية / الاقتصاد / سيشمل الإطار التنظيمي لهذا المجال:
دفتر الشروط الجديد لصناعة السيارات سيكون جاهزا قريبا

سيشمل الإطار التنظيمي لهذا المجال:
دفتر الشروط الجديد لصناعة السيارات سيكون جاهزا قريبا

eldjazair 12 سبتمبر 2017 الاقتصاد اضف تعليق 20 زيارة

كشف وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أمس الثلاثاء، عن أن الإطار التنظيمي لدفتر شروط صناعة السيارات في الجزائر يوشك على الانتهاء لتنظيم هذا المجال.
وأوضح يوسفي في تصريح للصحافة على هامش إطلاق القطب التنافسي للصناعات الغذائية بمنطقة المتيجة أن “دفتر الشروط الخاص بصناعة السيارات في الجزائر يوشك على الانتهاء وسيشمل خصوصا الإطار التنظيمي لهذا المجال بهدف تشجيع هذه الصناعة”.
وأكد الوزير ضرورة مشاركة الصناعة الجزائرية أكثر فأكثر في صناعة السيارات مضيفا أن دائرته الوزارية “ستعمل في هذا الاتجاه”.

نحو خلق مجلس استشاري للصادرات
من جهة أخرى صرح يوسفي أن الحكومة بصدد دراسة خلق مجلس استشاري للصادرات لبعث تقارب وتشاور مع المنتجين والمصدرين والصناعيين بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بأزمة المياه في مركب الحديد والصلب بالحجار(عنابة) قال الوزير “نحن بصدد معالجة آبار داخل المركب وخارجه كما هناك إمكانيات أخرى لجلب الماء غير أن هذا يبقى غير كاف ويجب إيجاد حلول طويلة المدى لتسوية هذا المشكل نهائيا”.
نسرين محفوف

عن eldjazair

شاهد أيضاً

تستمر فعالياته على مدار 04 أيام بموسكو:
حضور 23 مصدرا جزائريا بالصالون الدولي للمنتجات الغذائية

تشارك 23 مؤسسة جزائرية في الصالون الدولي ال26للمنتجات الغذائية بموسكو و الذي افتتح يوم الاثنين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super