دعوة للمشاركة في جائزة التبادل المتوسطي لأحسن تقرير إخباري حول التراث الثقافي

دعا المركز العربي لتبادل الأخبار والرياضة والبرامج باتحاد الإذاعات العربية، كافة الهيئات التليفزيونية العربية المعنية “فلسطين- الأردن- لبنان- مصر- ليبيا- الجزائر- تونس- المغرب”، إلى المشاركة في جائزة التبادل المتوسطي، لأحسن تقرير إخباري، وذلك بالنسبة إلى الدول العربية الأعضاء في الاتحاد والمطلة على البحر الأبيض المتوسط، حسب ماتداولته وسائل إعلام.

ويرتقب أن تتمحور المسابقة حول “التراث الثقافي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط”، ويشمل التقرير، التراث الثقافي المعالم والمواقع الأثرية والثقافية وكذلك العادات والتقاليد.

وتدخل في هذا المجال المكتبات السمعية والبصرية ومحفوظات الراديو والتليفزيون، التي تحافظ على الذكريات الجماعية لبلاد العربية.

وجرى تحديد التاريخ النهائي لإرسال التقارير التي ستدخل المسابقة حتى 15 أفريل 2019، وذلك بجائزة 1000 يورو، كما تُتاح للفائز الفرصة لحضور المؤتمر السنوي والجمعية العامة للمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض البحر الأبيض المتوسط، الكوبيام، التي تُعقد هذا العام في مدينة “سبليت” في كرواتيا، ويتم التكفل بجميع مصاريف السفر والإقامة من طرف (الكوبيام).

يذكر أن جائزة العام الماضي، فاز بها التليفزيون الجزائري، الذي شارك بتقرير إخباري حول مجموعة من النساء يشتغلن في إعادة رسكلة الأشياء القديمة أو البالية بأعالي منطقة القبائل في مدينة “تيزي وزو”.

صبرينة ك