أكد وزير الاتصال جمال كعوان ، بقسنطينة بأن الدعم الذي تضمنه الدولة للصحافة ” مستمر وسيظل متعددا و دون تغيير وفقا لمبدأ تكريس حرية التعبير”.

وجدد الوزير في كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ55 لتأسيس يومية “النصر” العمومية التأكيد على عزم السلطات العمومية على “دعم ومرافقة مسار تحديث وتطوير الصحافة الوطنية خدمة للبلاد و للمواطنين”.

وأضاف الوزير بأن “الصحافة الجزائرية تعيش في عالم يشهد تحولات بفعل التطور التكنولوجي الكبير مما يفرض مواكبة هذه الحداثة التي هي على جميع الأصعدة من أجل تحكم أفضل في تحديات الساعة”.

وحث في هذا الصدد مسؤولي مختلف عناوين الصحف على المشاركة في إيجاد الوسائل الملائمة للإفراج عن مواردهم الخاصة مسلطا الضوء على عنصري “الاحترافية والمصداقية في نجاح معركة البقاء و الازدهار”.