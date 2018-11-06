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دزيري يخلف خوسي ماريا في العارضة الفنية لأهلي البرج

adel boukhalfa 6 نوفمبر 2018 الرياضة, رياضة محلية اضف تعليق 79 زيارة

 أقدمت إدارة أهلي برج بوعريريج الناشط في الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، على تعيين المدرب السابق لنصر حسين داي، دزيري بلال، على رأس العارضة الفنية للفريق، خلفا للتقني الإسباني المقال، خوسي ماريا، الذي أقيل من منصبه بعد هزيمة أمس ضد وفاق سطيف.

وكان إدارةالكابابقيادة أنيس بن حمادي، قد وضعت عدة أسماء في حساباتها على غرار لخضر عجّالي والمدرب السويسري ألان غيغر، إلا أنها اختارت في الأخير دزيري بال الذي تعتبره الخص المناسب لقيادة التشكيلة التي تعاني في أسفل الترتيب، وإنقاذها من شبح السقوط للرابطة الثانية.

عادل بوخالفة

 

 

 

 

 

 

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