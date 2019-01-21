اعترف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال بوجود فجوات وفراغات في القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية، و قال أن هذه القوانين بمختلف درجاتها، تحتاج إلى تحسين ومراجعة دائمة لأن إسقاطاتها محدودة بالزمن، واعتبر أن تنظيف قوائم الهيئة الناخبة يحتاج إلى فريق عمل متكون.

وقال دربال، أمس، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن استدعاء الهيئة الناخبة في موعدها المحدد تحسبا للانتخابات الرئاسية يعد مؤشرا إيجابيا لضمان السير الديمقراطي و احترام معايير الحكامة الراشدة، و اعتبر أن قرار رئيس الجمهورية باستدعاء الهيئة الناخبة، يعكس في الحقيقة استقرار الجزائر فيما تعلق باحترام آجال الانتخابات منذ أزيد من عشريتين من الزمن قائلا” هي رسالة واضحة للعالم بأن الجزائر قادرة على البناء الديمقراطي مع مرور الوقت”.

ووجه دربال دعوة لجميع الشركاء لاحترام القانون المتعلق بالانتخابات “حتى لو شابته بعض النقائص”، معترفا في الوقت ذاته بوجود هذه النقائص، حيث قال”أن القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية بمختلف درجاتها تحتاج إلى تحسين ومراجعة دائمة لأن إسقاطاتها محدودة بالزمن” و أشار إلى “الفجوات والفراغات” التي وقفت عليها الهيئة خلال إشرافها مرتين على الانتخابات .

وفي سياق متصل، قال دربا لان عمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات سينصب في المرحلة القادمة على الاهتمام أكثر بالهيئة الناخبة والطعون و بتحسين النصوص التشريعية المتعلقة بالانتخابات وهي مسؤولية يعتقد المتحدث ذاته، أنها جماعية تحتاج إلى تكوين مكثف، و أكد على أهمية تحيين وتحسين النصوص القانونية باستمرار بما يتوافق و تطور الحياة الاجتماعية .

و بخصوص الهيئة الناخبة، قال دربال أنها تمثل” عمود الخيمة”، و أن تنظيف قوائمها يحتاج إلى فريق عمل متكون، معبرا عن أمله في استحداث مديريات للانتخابات تشرف على تطهير القوائم الانتخابية بشكل صحيح ودقيق.

رزيقة.خ