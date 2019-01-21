تعقد الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أولى لقاءاتها تحضيرا لرئاسيات المقبلة، ويأتي هذا اللقاء عقب تعيين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة 20 قاضيا خلفا لزملائهم في تشكيلة هذه الهيئة.

وسيكون محور اللقاء، توزيع المهام بين أعضاء اللجنة، والتحضير للانتخابات الرئاسية القادمة، خاصة وأن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ستنطلق بداية من الغد.

وللإشارة تضمن العدد الأول للجريدة الرسمية لسنة 2019 مرسومين رئاسيين يتعلقان بتعيين قضاة وكفاءات مستقلة مختارة من المجتمع المدني في تشكيلة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وتضمن المرسوم الرئاسي رقم 17-338 المؤرخ في 4 جانفي الجاري، تعيين 20 قاضيا خلفا لزملائهم في تشكيلة هذه الهيئة، في حين تم الإبقاء على بقية الأعضاء في الجانب المتعلق بالقضاة، وهذا بعد الاطلاع على اقتراحات المجلس الأعلى للقضاء.

كما تضمن المرسوم الرئاسي رقم 18-339 تعيين الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني، حيث تم تعيين بودينة رشيد خلفا لعماري محمد محرز بعنوان الكفاءات الوطنية، فيما تم تعيين 12 كفاءة مستقلة بعنوان التمثيل الجغرافي للولايات خلفا لزملائهم، ويأتي تعين هذه الكفاءات المستقلة بعد الاطلاع على اقتراحات اللجنة الخاصة المكلفة باقتراح أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعنوان الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني.

رزاقي.جميلة