ثمن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ،عبد الوهاب دربال، المجهودات المعتبرة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في عملية تطهير البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة بنسبة تفوق الـ 90 بالمائة.

وأعرب دربال في هذا الصدد عن سعادته بهذه النسبة مؤكدا “انه كلما كانت الهيئة الناخبة انصف كانت الانتخابات أحسن واسلم، حيث أصبحت العملية أوتوماتيكية وهذا عمل كبير قامت به وزارة الداخلية وهو يبشر بالخير”.

ودعا عبد الوهاب دربال المناضلين في مختلف الأحزاب والمعنيين بالانتخابات المحلية المقبلة إلى الخروج من دائرة التقاذف إلى دائرة التكاثف وتحقيق الهدف المشترك.

وأوضح في هذا الخصوص “أن على المعنيين بهذه الانتخابات وما يهمهم هو أن تكون شفافة ونزيهة وهو هدف الجميع وعلى المعارضة أن تعمل على دفع الجميع وبالتالي تحقيق الهدف المشترك”.

وزكى رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات كل إجراء يسهل مسار العملية الانتخابية المقبلة.

وستعرف انتخابات 2022 انتخابات الكترونية عصرية من خلال مزايا التطبيقات التي تحملها بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية.

رزاقي جميلة