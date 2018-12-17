فضل رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال النأي بنفسه عن الجدل والسجال الدائر حول مسألة تأجيل رئاسيات 2019 الذي اقترحها رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول بالدعوة لندوة وطنية تفضي لإجماع وطني واصفا هذه الأخير بالمهمة بالمقارنة مع هذه الاستحقاقات وهو الأمر الذي دعمته حمس ولكن بمصاحبة فترة التمديد بإصلاحات حقيقية .

رفض عبد الوهاب دربال في تصريحات له أمس الخوض في مسألة تأجيل الرئاسيات باعتبار الأمر ليس من صلاحيات الهيئة التي يدل اسمها على مهامها وما دون ذلك فلا علاقة لها به وأبرز أن الهيئة ومنذ تأسيسها لم تصدر منها مواقف ولا تعليقات إلا فيما له علاقة بالمهام المنصوص عليها في قانونها .

وأكد دربال أن الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات تشرع في مهامها من الإعلان عن استدعاء الهيئة الناخبة وذكر في هذا الصدد :”الهيئة التي أرأسها ستباشر عملها المكفول دستوريا عقب استدعاء الرئيس للهيئة الناخبة حسب الدستور شهر جانفي المقبل وفي حالة التأجيل ستتلقى الهيئة خبرا بذلك ولكن لحد الساعة لم يصلنا شيء وبالتالي لا تعليق لنا ” وتابع في السياق ذاته: “نحن هيئة لمراقبة الانتخابات نشرف على مراقبة العملية الانتخابية من استدعاء الهيئة الناخبة لغاية الكشف عن النتائج ولذلك من يترشح ومن لا يترشح ومتى تتم الانتخابات الرئاسية ليست أمور من اختصاصنا ولا عملنا “.

وتابع :” ليس لنا رأي في قضية تأجيل الانتخابات الرئاسية لأننا لسنا حزبا سياسيا وليس لنا تعليق أيضا على المترشحين وعملنا يقتصر على مراقبة العملية الانتخابية ورصد الخروقات وبالنسبة لأي موعد انتخابي يجري في البلاد سواء محليا أو تشريعيا أو رئاسيا يبدأ عملنا مع استدعاء الهيئة الناخبة، وفي حال التأجيل ننتظر إلى غاية إستدعاء الهيئة الناخبة القادمة”.

زينب بن عزوز