رد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال على المشككين في الهيئة الناخبة بالتأكيد أنه تم تطهيرها بإسقاط أكثرمن مليون ناخب وهي العملية التي قال إنها تندرج في إطار ضمان الشفافية والنزاهة للإستحقاقات القادمة و إضفاء الشرعية الكاملة على من سيختاره الشعب .

وقال دربال خلال الزيارة التي قادته لمداومة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات بولاية معسكر أمس:” إن تطهير الوعاء الانتخابي يعتبر عامل مهم في شرعية الانتخابية من ناحية المنتخب ونسبة المشاركة واصفا الوعاء الانتخابي بالعمود الفقري في العملية الانتخابية لأنه ينعكس على شرعية المنتخب ونسبة المشاركة وهو تقرير الحق الدستور لمن ينتخب.” وتابع في السياق ذاته :” تطهير الهيئة الناخبة لا تنطلق من فراغ بل من قناعات تؤكد أنه كلما كانت الهيئة الناخبة أنظف كلما كانت نسبة المشاركة أدق ونسبة المشروعية أصح” .

وجدد ذات المتحدث القول إن هيئته مستقلة وتلتزم الحياد تجاه كافة المترشحين ولا يوجد إنحياز لأي مترشح على حساب آخر وهي هيئة لها قانون العضوي الذي يتضمن صلاحيتها و دورها بالكامل وهي ملزمة بذلك و لها تجربة في تنظيم الانتخابات أولاها كانت التشريعيات و بعدها المحليات لتقوم هذه السنة في تجربة جديدة وهي الإشراف على تنظيم و مراقبة الانتخابات الرئاسية يوم 18 أفريل المقبل و قال :”نحن ملتزمون بالقانون منذ استدعاء الهيئة الناخبة ولا أحد بإمكانه أن يمس باستقلالية الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات.

استقبال طعن واحد منذ بداية التحضير للانتخابات الرئاسية

هذا واستقبلت المداومة الولائية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بمعسكر طعنا واحدا منذ بداية التحضير للانتخابات الرئاسية ل 18 أبريل المقبل، حسبما كشف عنه منسق المداومة الهاشمي الشيخ و الذي كشف أن المداومة الولائية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات استقبلت منذ بداية التحضير للانتخابات الرئاسية على مستوى ولاية معسكر طعنا واحد من قبل ممثلي أحد الأحزاب حول تسجيل إحدى المصالح المصادقة على توقيعات المواطنين لصالح المترشحين الذين يمنحون توقيعاتهم في سجل خاص وهو أمر غير قانوني”و أضاف أن المداومة “تدخلت على مستوى تلك المصلحة ومنعت العملية كما اتصلت بمديرية التنظيم و الشؤون العامة للولاية التي راسلت كل الهيئات المعنية بالمصادقة على التوقيعات على مستوى الولاية للامتناع عن تسجيل المواطنين الذين يمنحون توقيعاتهم للمترشحين”.

وأوضح أن عملية مراجعة القوائم الانتخابية التي تابعتها المداومة مع السلطات الإدارية والقضائية سمحت بتسجيل 7.022 مسجل جديد في القوائم وشطب 6.067 مسجل بينهم 1.054 تم شطبهم بسبب الوفاة و البقية بسبب تغيير مقر الإقامة أو التسجيل المكرر و غيرها من الاسباب”.

زينب بن عزوز