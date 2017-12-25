دربال في زيارة عمل لتونس تدوم ثلاثة أيام

يقوم رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال ابتداء من أمس بزيارة عمل إلى تونس،تندرج في إطار “تكريس مبدأ التشاور” مع نظيرتها التونسية،”بما يثري تجربة الطرفين في مجال الرقابة الانتخابية”،حسب ما أفادت به ذات الهيئة هذا الأحد في بيان لها.

وأوضح البيان أن دربال سيلتقي خلال هذه الزيارة التي ستمتد إلى غاية الثلاثاء المقبل بنظيره التونسي محمد التليلي منصري، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،مشيرا إلى أن الهدف منها هو “تكريس مبدأ التشاور و تبادل الرأي والخبرة بما يثري تجربة الطرفين في مجال الرقابة الانتخابية وبما يخدم مصلحة البلدين ويجسد طموحات الشعبين في إقامة تعاون مثمر ومتكامل”.